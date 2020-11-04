宾州共和党人起诉选举官员

（早报讯）美国总统选举引发法律争议，宾夕法尼亚州的共和党人美国时间周二（3日）入禀费城联邦法院，指宾州蒙哥马利县选举官员违法，在选举日之前就开始计算邮寄选票。

宾州法律规定，计票工作必须在选举日当天上午7时才能展开。蒙哥马利县与其他费城郊区预料在此次选举中支持民主党总统候选人拜登。

共和党人也称，蒙哥马利县官员允许一些选民更正有缺陷的选票。他们要求联邦法官禁止该县联系选票有问题的选民，同时搁置所有出现问题或经过修改的选票。

根据起诉书，截至10月31日，蒙哥马利县选举委员会已发现至少1200张存在问题的选票。蒙哥马利县发言人则回应称，该县的选举程序符合选举法。

与此同时，美国总统特朗普的竞选团队周二也入禀内华达州最高法院，要求该州最大县克拉克县停止计票工作。

特朗普方面质疑该县选票签名核对技术的准确度，并指选举观察员无法近距离监督计票过程。诉状中要求法院禁止克拉克县“使用人工智能认证选票”，或在观察员无法“有意义地观察过程”的情况下暂停计票。

特朗普阵营上周也提出类似诉讼，但遭到驳回。民主党人指特朗普和共和党企图干扰克拉克县选举进程。

特朗普周二再度对可能耗时多日才完成的邮寄选票统计表示质疑，称在选举日就得知结果是美国人的权利。据彭博社报道，特朗普的律师已为选举结果延迟出炉可能引发的司法战做好准备。