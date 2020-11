选情被翻盘 特朗普：好神奇

(早报讯)数个选情吃紧的州属,如威斯康星、密歇根州,在今天上午继续进行的开票中,出现了选情反转的现象,拜登以微小差距领先特朗普,特朗普对此发推文称“好神奇”。

新加坡时间周三晚上11时,特朗普在面簿和推特贴文:“就在昨晚,我还可说是在许多民主党执政的关键州属中,几乎是无可撼动的领先对手。然而,神奇的是,这样的领先优势,却在一些令人“惊喜”的选票出现后,一个接一个的消失了。非常的奇怪!这些所谓的“民意调查”,完全就是错误理解这个现象了!”

特朗普还称:“为何每次他们算邮寄选票的时候,对于我的领先优势,以及得票比率,几乎可说是毁坏性的打击。

截至新加坡时间周三晚上11时30分,特朗普在密歇根州落后拜登1.6万张票,或0.3%;而在威斯康星州,特朗普则落后2.1万张票,或0.7%。

Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!