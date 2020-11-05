选情被翻盘 特朗普：好神奇

（早报讯）数个选情吃紧的州属，如威斯康星、密歇根州，在今天上午继续进行的开票中，出现了选情反转的现象，拜登以微小差距领先特朗普，特朗普对此发推文称“好神奇”。

新加坡时间周三晚上11时，特朗普在面簿和推特贴文：“就在昨晚，我还可说是在许多民主党执政的关键州属中，几乎是无可撼动的领先对手。然而，神奇的是，这样的领先优势，却在一些令人“惊喜”的选票出现后，一个接一个的消失了。非常的奇怪！这些所谓的“民意调查”，完全就是错误理解这个现象了！”

特朗普还称：“为何每次他们算邮寄选票的时候，对于我的领先优势，以及得票比率，几乎可说是毁坏性的打击。

截至新加坡时间周三晚上11时30分，特朗普在密歇根州落后拜登1.6万张票，或0.3%；而在威斯康星州，特朗普则落后2.1万张票，或0.7%。