美地方法官谴责邮政局未将所有选票在期限内送出

（早报讯）美国地方法官周三（4日）说，他希望确保目前所有剩余选票都顺利送到计票中心，并要求邮政局长回答为何未快速将选票送到。

地方法官沙利文（Emmet Sullivan）在结束包括美国邮政服务（USPS）官员布雷（Kevin Bray）证词的听证会时说：“紧迫的问题是选票在哪里，以及我们如何让选票送到，以便进行计数。”

许多州在周二选举日之后接受长达一周的选票，只要选票当时有邮戳。 邮政局快速将选票送到，并在周六使用优先邮件网络送出任何剩余的选票。邮政局周三表示，已经完成了周二晚些时候由法官下令快速送出的工作，最后只出现了13张选票，所有这些选票都在宾夕法尼亚州。

沙利文曾表示，前是共和党筹款人、特朗普任命的邮政局德霍伊“要么必须被废黜，要么出现在我面前，宣誓作证为什么没有采取一些措施。”

美国邮政局告诉沙利文，无法满足沙利文要求选票在周二下午3点（新加坡时间周三早上4时）送出的最后期限，称这在逻辑上是不可能的。

沙利文说：“法院已经非常清楚，它希望完全遵守。”“听到禁令发出后没有做其他事情，我感到震惊。”邮政服务数据显示，截至周日，为处理邮件而收到的约30万张选票没有收到将其送到选举当局扫描的确认。