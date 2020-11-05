特朗普对选举结果提司法挑战 再现2000年局面？

随着美国总统大选出现对现任总统特朗普不利的结果，战场可能转向司法。特朗普团队已采取法律行动，要挑战三个关键州属的计票工作。

美国《国会山庄报》（The Hill）披露，特朗普和拜登的竞选团队已在为潜在的司法诉讼做准备。

综合路透社和彭博社报道，特朗普的竞选团队入禀法院，要求密西根州和宾夕法尼亚州停止计算选票，也要求佐治亚州的一个郡县将迟来的选票分开保管，以确保这些选票不被计算在内。特朗普团队也向威斯康星州提出重新计算选票的申请。

这些法律诉讼直接或似乎针对邮寄选票。特朗普竞选团队竞选副经理克拉克说，佐治亚州法律非常明确，邮寄选票必须在选举日、即前天的晚上7时前寄到投票站，才能“合法计算在内”。

另据美国全国广播公司（NBC）今天（5日）报道，多个关键州属正在计算剩下的邮寄选票，而且这些选票数量创下最高纪录，而根据《华盛顿邮报》8月委托调查机构进行的民调显示，半数的受访民主党人要通过邮寄方式投票，只有四分之一表示会这么做。这也似乎表明，若关键州属计算邮寄选票，拜登的胜算就会增加。

据德国之声报道，特朗普想停止对所有选票进行统计，是为了阻止拜登超越他，因而希望能获得法官的帮助。

报道称，这让人回忆起了2000年，当时佛罗里达州的竞争非常激烈。根据初步计票结果，时任美国副总统、民主党人戈尔（Al Gore）只比共和党的小布什落后1800票左右。

根据美国的选举法，在这种情况下，一个州的所有选举人票都归属获得多数普选票的候选人。佛罗里达州的选举人票可以决定美国的下届总统，因为在其他州属，戈尔和布什几乎旗鼓相当。

戈尔本已祝贺挑战者赢得选举，但随后还是要求在佛罗里达州重新计票，因为根据法律规定，在选票非常接近的情况下需要重新计票。

报道称，“多一次重新计票，戈尔当选总统的希望就会增加。为此动用了一大批律师，佛罗里达州最高法院进行裁决，最后到了美国联邦最高法院。”

类似情形在本届大选是否会重演，德国驻华盛顿前大使维蒂希（Peter Wittig）认为，这是肯定的。他说：“我们知道，各法院受理的地方司法纠纷就有近400起。所以说我们也要做好司法解决的准备。”

不过，维蒂希也认为，与2000年的美国大选相比，此次选举还是存在着很大差别。维蒂希说：“我们都还记得，后来戈尔在某个时候选择了退出”，戈尔顾全大局，将民主稳定放在了首位。他也质疑此次司法纠纷能够出现像2000年那样的结局。

报道称，目前尚不清楚的是，如果竞选双方都不承认失败，届时会出现围绕哪些问题的法律纠纷。如果真的像2000年那样闹到最高法院进行裁决，特朗普至少可以放心地说，那里的保守派法官占多数。

获得特朗普提名、被视为保守派的巴雷特（Amy Coney Barrett）一周前接替已故自由派法官，出任美国最高法院大法官。这使得法院出现六名保守派大法官、三名自由派大法官的局面。

报道称，最高法院会是否做出政治判决，这一点尚不清楚，但此举将有损美国的民主及其沿袭了数百年历史的制度。维蒂希说：“在接下来的几个小时甚至几天里，我们将进入一个充满不确定性的阶段。这关系到政治进程是否能够按照以往的正确方向前进，或者是否会采取某种手段干扰计票过程。”

美国媒体今早研判，拜登在威斯康星州和密西根州胜出，无疑增加了胜算。特朗普若要增加连任机会，除了寄托司法裁决对他有利外，也得拿下北卡罗莱纳或内华达等选情仍胶着的摇摆州属，否则选举人票太低也难翻盘。

特朗普截至目前在北卡、宾州和阿拉斯加暂时领先，拜登则在内华达以微小百分比领先。