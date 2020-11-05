任天堂调高财务预测 Switch销量预期上调至2400万台

（早报讯）2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情推动了消费者在家庭游戏上的支出，任天堂周四调高了本财年的财务预测，并将其Switch游戏主机截至明年3月的本财年销量预期从此前的1900万台上调至2400万台。

彭博社报道，这家日本公司现预计本财年可实现经营利润4500亿日元，实现营收1.4万亿日元，分别高于之前的3000亿日元和1.2万亿日元。在截至9月份的季度中，任天堂报告实现经营利润1467亿日元，高于962亿日元的平均预估。实现营收4110亿日元，预期为3214亿日元。

难得的年中调高展望凸显游戏行业在不同程度上受到了疫情时代的提振。Switch游戏主机的出色表示在一定程度上要归功于《动物之森》，这款游戏成为了疫情期间众人必选的再现论坛。

随着《动物之森》大受欢迎引发了全球Switch短缺，总部设在京都的任天堂一直在努力解决生产和物流瓶颈。库存形势不断改善，但年末的假日季需求可能会让供应再次遭遇考验。据报道，任天堂据悉将把Switch产量再提高20%

竞争对手索尼公司上周将财年经营利润展望提高了13%，该公司准备为假日季推出一款新的PlayStation PS5。（1新元：77日元）