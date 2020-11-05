强热带风暴艾莎尼预计星期五登陆菲律宾

（早报讯）菲律宾大气、地球物理和天文服务管理局（PAGASA）发布警报，强热带风暴艾莎尼（Siony）预计星期五（6日）上午在菲律宾登陆。

中新社报道，艾莎尼将于未来24小时向西及西北偏西移动，并在星期五早上可能会在菲巴丹群岛或巴布延群岛附近登陆，当天下午或晚上离开菲律宾负责区域后，将在7日早上转向西南方向，并在南海上空加速。

艾莎尼预计将在星期五上午会达到台风级别，在经过巴坦群岛及或巴布延群岛附近或上空时，风力最高强度为每小时120公里。离开菲律宾责任区后，艾莎尼将逐渐减弱，并伴随一股东北风暴潮。受艾莎尼影响的地区，今晚至明日清晨将遭遇强风至暴风。

在未来24小时内，巴丹群岛或巴布延群岛沿海地区将出现1-2米风暴潮。

当局表示，艾莎尼将给吕宋岛、卡拉巴尔松、米马罗帕、比考地区、米沙耶和棉兰老岛中部大部份地区带来中雨到大雨。巴丹及巴布延群岛6日清晨将有中雨至大雨，易引起洪水(包括山洪暴发)和滑坡。

艾莎尼将是11月影响菲律宾的第二个台风。11月1日台风“天鹅”在吕宋岛东南部的比科尔区登陆，造成破坏性影响，导致20人死亡，74人受伤，3人失踪，7.6万住宅被毁，约53万个家庭超过200万人受灾。

PAGASA预测，2020年11月有两到三场台风登陆菲律宾，12月则将有一到两场台风登陆该国。菲律宾是一个由7000多个岛屿组成的群岛国家，平均每年遭受20场台风或热带风暴。