世卫：欧洲冠病疫情出现爆炸式增长

（早报讯）欧洲世界卫生组织周四表示，欧洲正面临2019冠状病毒疾病（COVID-19）病毒病例的“爆炸式增长”，并警告死亡率也在上升。

法新社报道，世卫组织欧洲区域主任克鲁格星期四（5日）说：“我们确实看到了爆炸式增长……从某种意义上，整个欧洲地区只需要几天的时间就可以增加100万起病例。”

克鲁格警告，即使死亡率也可能会“一点一点地”上升，但关闭学校应该被视为最后的手段。克鲁格表示，欧洲必须开放学校直到最后一刻，因为我们不能因为冠病疫情，而让一代人失去教育机会。

克鲁格表示，“维持现状不是一种选择”，他呼吁欧洲国家采取“成比例的针对性措施”。

为遏制冠病疫情进一步扩散，欧洲各国推出了一系列针对新冠病毒的限制措施。法国自上周五（10月30日）进入了新的全国封锁状态。人们离开家只能是去上班、购买必需品、寻求医疗帮助或每天锻炼一小时。

西班牙政府10月25日宣布紧急状态后，开始在全国实施宵禁。另外，德国自11月2日起也推行新的限制措施，包括关闭电影院、剧院、健身房、游泳池、桑拿房、餐厅和酒吧。社交活动限于两个家庭，人数上限是10人。

意大利也在11月4日开始新的分层防疫措施。虽然学校会继续开放，但年龄较大的学生将转向远程学习。从11月5日起，英格兰地区开始实施第二次全面封锁，直至12月2日结束。除了售卖生活必需品的超市外，餐饮、娱乐等非生活必须设施、机构一律暂停营业。