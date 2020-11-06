美联储维持联邦基金利率目标区间不变

（早报讯）美国联邦储备委员会周四（5日）宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，符合市场预期。

新华社报道，美联储当天在结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，持续的公共卫生危机将在短期内继续对经济活动、就业和通货膨胀造成压力，并在中期对经济前景构成相当大的风险。美国经济活动和就业继续复苏，但仍远低于年初水平。需求疲软和油价下跌抑制消费者价格上涨。同时，美国整体金融环境依然宽松，一定程度上得益于经济支持政策及流向美国家庭和企业的信贷。

美联储表示，经济发展将在很大程度上取决于2019冠状病毒疾病大流行发展。

美联储承诺使用所有工具来支持美国经济，并保持宽松的货币政策立场，直至实现最大就业和2%的长期通胀目标。同时，在未来几个月，美联储将以不低于目前的速度增持美国国债和机构抵押贷款支持证券，以维持市场平稳运行，营造宽松的金融环境。

美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上说，经济重新开放有助于经济快速反弹，但近几个月来美国就业市场和经济复苏步伐有所放缓，整体经济活动仍远低于疫情前水平，经济前景“非常不确定”。

鲍威尔说，最近美国冠病确诊病例增加令人担忧，疫情存在进一步蔓延的风险，给经济持续复苏带来压力。