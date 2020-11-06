德外长呼吁特朗普让选票算完

德国呼吁美国总统特朗普遵守规则，接受总统大选的结果。

美国总统选举结果何时出炉仍是未知数， 据彭博社报道， 德国外长马斯 （Heiko Maas） 周四（5日）对公共广播电台ARD说，特朗普要求停止计票的说法“不符合美国的民主文化”。

马斯说：“成为胜利者很容易，而有时候成为失败者却比较难。重要的是，大家最终要接受选举结果。”

马斯今天（6日）接受德国媒体《火花》采访时也再次针对美国选后情况说，加剧紧张局势是不负责任的行为，他呼吁特朗普和民主党候选人拜登两派人马在选举结果公布前保持克制。

路透社引述马斯“语气异常直率 ” 地说：“美国并非个人秀。任何人在这种情况下继续火上添油都是不负责任的行为。”

欧洲领导人目前对美国总统选举事态发展选择保持沉默，并等待最终成绩，而德国一向来在外交政策上保持低调并避免有争议性的立场。

特朗普上台后，德美两国关系恶化。特朗普2017年在白宫与德国总理默克尔首次会晤时，拒绝与默克尔在镜头前握手。

特朗普今年8月下令从德国撤出驻守当地的大部分美军。在这之前，有报道称特朗普对默克尔拒绝在冠病疫情期间参与在美国举行的七国集团首脑会议感到不满。

马斯也说，无论谁赢得选举，跨大西洋关系将需要获得改善。

特朗普曾在不同时间和场合呼吁停止计算选票。他在投票日隔天（4日）凌晨便于白宫宣称自己取得胜利，并指这场选举是对美国民众的“一种欺诈”。

随着特朗普得票逐渐处于不利状态，他的竞选团队也已经在密歇根州、宾夕法尼亚州和乔治亚州提出与选举有关的诉讼，包括邮寄选票，并打算在内华达州提出诉讼。

据美国《时代》周刊报道， 观察美国大选的欧洲安全与合作组织特别协调员林格（Michael Georg Link）前天（4日）批评特朗普在开票之夜“毫无根据地指控（选举有）系统性缺陷”，制造了损害“公众对民主制度信任度”的风险。

领导观察任务的波兰籍成员加塞克（Ursula Gacek）则谴责“现任领导人蓄意企图削弱公众对选举过程的信心”，并说尽管特朗普指使用邮寄选票有欺诈行为，观察员并未发现“系统性不当行为”证据。