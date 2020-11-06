美国选举关键州属最新战况

代表共和党的美国总统特朗普与民主党总统候选人拜登之间的选战，现在将取决于几个关键州属的结果，而这些州属的点票和挑战选举结果的规则各有不同，这可能会导致选举结果延迟宣布。

据彭博社报道，威斯康星州正迈向重新计票的方向，密歇根州是几个面临诉讼大战的州之一。此外，部分或所有主要美国新闻台尚未宣布五个州属的预测结果，包括宾夕法尼亚州、北卡罗来纳州、佐治亚州、内华达州和亚利桑那州。

若不算上述七个州，拜登已经获得227票；特朗普结果获得了217票，而这一票数加上仍未有明确结果的传统共和党票仓阿拉斯加州。任何一方需要赢得270张选举人票才能当选。

七个州属最新计票情况（注：彭博社引述美联社数据）

亚利桑那州 Arizona（11票）

美联社的预测，拜登赢得该州。

现状：美联社的报道称，截至当地时间周四（5日）晚间，拜登的领先优势缩小1万0576票，现在只比特朗普多出约4万6000票。

争议：拜登的支持率目前在该州领先1.6个百分点。特朗普竞选顾问米勒（Jason Miller）呼吁美联社和福克斯新闻频道撤回对拜登赢得该州的预测。

下一步：该州最大县马里科帕（Maricopa）的下一批结果预计当地时间上午9时发布。该州州务卿霍布斯（Katie Hobbs）说，到了周五晚间，该州大部分未统计的选票计票工作应该会完成。

总结：特朗普和拜登阵营都表示有信心赢得该州。

威斯康星州 Wisconsin（10票）

美联社预测拜登赢得该州。

现状：选举委员会行政长官沃尔夫（Meagan Wolfe）周三说，计票工作已经完成。该州要等到12月1日完成官方认证才会宣布官方结果。非官方数据显示，拜登领先特朗普2万0808票。

争议：特朗普阵营计划行使要求重新计票的权利，因为非官方预测结果为两人相差0.7个百分点，该州规定是相差1个百分点内就可要求重新计票。特朗普的竞选经理斯蒂芬（Bill Stepien）周三在声明中说：“有报道称威斯康星州的一些县有违规行为，让人严重怀疑结果有效性。”

下一步：威斯康星州正进入选票统计结果的认证流程，包括核查投票设备。一旦特朗普阵营正式要求重新计票，可能需要数天时间来处理。在2016年大选的重新计票中，各县在10天内完成重新计票工作。

结论：曾担任威斯康星州州长的共和党人沃克（Scott Walker）认为，要在拜登领先2万多票的情况下反超，难度很高。

密歇根州 Michigan（16票）

美联社预测拜登赢得该州。

现状：该州州务卿官方网站公布的数据显示，已统计550万张选票，拜登赢得50.6%，特朗普赢得47.9%。州务卿本森（Jocelyn Benson）周三晚间说，计票工作已经结束，“已经安全准确统计了所有有效选票，而且只有有效选票。”

争议：一名州法官周四驳回特朗普阵营叫停该州点票的申请，并说点票程序实际上已经结束。

下一步：密歇根州仍有可能重新计票，因为要符合发起诉讼的条件并不困难。

结论：如果拜登的领先地位获得认证，这将使拜登拿下特朗普在2016年胜出的州属。

内华达州 Nevada（6票）

尚无预测。

现状：选票还在统计中，拜登以约1万1000票的微弱优势领先。州务卿塞盖斯克（Barbara Cegavske）说，截至周四下午，大约19万张选票尚待统计，最终结果可能不会很快出炉。

争议：特朗普阵营周四上述宣布发起诉讼，挑战拉斯维加斯所在的克拉克县的成绩。

下一步：登记主管格洛里亚（Joe Gloria）周四说，克拉克县将陆续在周五和周末公布结果。

由于拜登目前领先，加上邮寄选票预计多为民主党选票，因此这对拜登的形势有利。不过，他的领先优势很小，并且估计还有大量选票尚待统计的情况下，最终结果何时出炉仍是未知数。

宾夕法尼亚州 Pennsylvania​​​​​​（20票）

尚无预测。

现状：据美联社报道，截至美东时间周四晚上11时15分，特朗普领先约2万6000票，但还有几十万张邮寄选票有待统计。州务院数据显示，目前在已知的邮寄选票中，有77%支持拜登。

争议：特朗普阵营周四上午宣称取得小胜利，因为法庭裁决要求费城选举官员在距离至少6英尺的范围监督邮寄和缺席选票的统计。到了中午，费城向宾州最高法院提出申诉。

下一步：州务卿波克瓦尔（Kathy Boockvar）说，截至周四晚间，仍有数十万张邮寄选票有待统计，可要到周五才能完成。她在周四的记者会上说：“我们接近最后冲刺阶段”。

结论：不出所料，宾夕法尼亚州已成为围绕选举结果的政治和诉讼大战核心焦点。

佐治亚州 Georgia（16票）

尚无预测。

现状：根据美联社报道，在周四晚间10时30分，特朗普领先1800票左右。州务卿拉芬斯珀格（Brad Raffensperger）称，截至周四下午3时，还有大约4万7000张选票未完成统计。

争议：特朗普阵营周三发起诉讼，指控查塔姆县（Chatham）不当统计了在该州截止时间后才收到的缺席选票。一名投票站观察员声称，一名投票站工作人员以不当方式收存和统计选票。

下一步：该州的投票系统实施经理斯特林（Gabriel Sterling）说，他希望多数选票在周四晚间得到统计，但是可能会延后到周五。

结论：尽管许多剩余选票看上去似乎倾向于支持拜登，但尚不清楚他能否在这个传统共和党州反超。

北卡罗莱纳州 North Carolina（15票）

尚无预测。

现状：据美联社报道，截至周四晚间，特朗普领先约7万7000票。仍有许多缺席选票和临时选票没有完成统计。缺席选票统计截止时间为11月12日，但邮戳日期不得晚于选举日（11月3日）。

争议：北卡罗来纳州还没有重大诉讼，但一种叫做“临时选票”可能是爆发争议的领域。2016年有6万1000张临时选票，但不到一半的临时选票被统计进去的。

下一步：各县已安排在11月12日和11月13日举行会议，以在实施核查及其它程序检查后，对未统计完的缺席和临时选票结果进行汇总。根据州法律的公告要求，这些会议不能提早召开。州选举委员会将提供最终的官方统计结果，并将在11月24日会议上进行认证。

结论：可能还需要一周时间才能得到最终结果，但特朗普看上去更有可能赢得该州。