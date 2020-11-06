马国预算案：明年再拨10亿令吉应对冠病疫情

（早报讯）马来西亚财政部长扎夫鲁今天（11月6日）下午在国会提呈2021年财政预算案。他说，政府将在明年拨款10亿令吉（约3.3亿新元），应对冠病疫情。

政府也同意发放500令吉（约163新元）的一次性补助金给卫生部前线人员，感谢他们在疫情期间的付出；预计有10万名卫生人员受惠。

扎夫鲁宣布，为鼓励人民注射疫苗，政府同意将税务减免扩大至注射疫苗，包括肺炎球菌、流感及冠病疫苗；个人、配偶及孩子注射疫苗的税务减免高达1000令吉（约326新元）。政府也承诺为国人提供冠病疫苗，因此已加入全球冠病疫苗取得机制（COVAX），并将拨款30亿令吉（约10亿新元）购买疫苗。

为减轻民众的经济负担，政府提供多项税务减免，其中包括年收入5万零1令吉（约1.6万新元）至7万令吉（约2.3万新元）的人士，个人所得税征税额将降低1%，预料140万人受惠。

同时，从明年1月开始，雇员公积金缴纳额将从11%降至9%，为期12个月，以增加人们的可支配收入。政府也允许失业者从公积金第一户头每月提取500令吉，长达12个月，总数为6000令吉（约1950新元）；符合条件者可从明年1月开始申请。

这是首相慕尤丁领导的国民联盟（国盟）政府3月上台后，首次提呈的预算案。慕尤丁此前已表明，这会是聚焦在抗击冠病疫情及复苏经济的预算案。

扎夫鲁指出，明年度预算案总开支高达3225.4亿令吉（约1050亿新元），占国内生产（GDP）总值20.6%。当中，行政开支达2365亿令吉（约770亿新元）或占73.3%，发展开支为690亿令吉（约225亿新元）或占21.4%。政府也会拨出170亿令吉（约55亿新元），或占5.3%，充作冠病基金。这次的财案开支比去年多了255.4亿令吉（约83亿新元）。