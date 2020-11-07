路透社：共和党人试图筹集至少8000万新元资助特朗普法律挑战

（早报讯）据路透社报道，三位知情人士周五（6日）表示，共和党人正试图筹集至少6000万美元（约8091万新元），以资助总统特朗普对美国总统选举结果提出的法律挑战。

特朗普的竞选团队在周二的选举中在几个州提起诉讼；民主党对手拜登则更接近赢得白宫，在战场州扩大了领先优势。

据报道，一名收到特朗普团队和共和党全国委员会（RNC）征求的共和党捐助者说：“他们想要6000万美元。”

另外两位消息人士表示，特朗普团队希望为该团队与RNC维持的联合筹款委员会提供高达1亿美元的资金，这表明该团队预计将进行的法律斗争规模。特朗普团队和RNC未立即回复置评要求。

自周二投票结束以来，特朗普竞选团队发出了电邮和文字征求，指控选举犯规并寻求捐款。然而，小字显示，超过一半的筹集资金将用于偿还竞选债务。特朗普以强大的财务优势开始了选举比赛，但在竞选结束时在跟上拜登的筹款情况变得吃力。

特朗普的一位顾问称，竞选的诉讼策略迄今为止是混乱的、无组织的，并且“对总统不利”。该名顾问表示，特朗普团队似乎对选举结果措手不及，并没有准备进行法律斗争。

在包括佐治亚州和内华达州在内争议很激烈的州，特朗普团队已经失去了法院的裁决，但周五在宾夕法尼亚州赢得了胜利。当时法院命令选举官员搁置选举日由缺席或邮寄选票的选民投下的临时选票。

据熟悉特朗普竞选策略的消息人士透露，特朗普竞选高级顾问博西（David Bossie）是一位领导倡导组织公民联合（Citizens United）的着名保守活动家，他被选为领导选举后的法律挑战。

据路透社审查的电邮显示，拜登竞选团队周三推出了一个新的“拜登斗争基金”，以帮助为法律斗争筹集资金。拜登竞选发言人没有立即就他们是否设定了筹款目标发表评论。