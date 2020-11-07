共同社：日政府拟特例允许参加国际大赛的外国选手入境

（早报讯）据共同社报道，关于面向东京奥运会和残奥会，在日本举行的国际大赛和强化集训，日本政府计划近期导入作为特例允许外国选手和工作人员入境的机制。将以冠状病毒检测阴性证明以及采取防疫措施为条件，也接纳来自原则上拒绝入境国家和地区的选手等。拟允许在入境后14天的自主隔离期内也可以参加比赛和集训。多名政府相关人士透露了该消息。

上述措施是基于迄今探讨的奥运会和残奥会正式举行期间放宽入境限制的方案，率先制度化。日方将在加快接纳准备工作的同时，为选手的强化活动提供支援。日本政府、东京都、奥组委计划12日举行的冠病对策协调会议第五次会议将就此进行协商，若获得批准，预计从当天起适用。

此次的特例措施将采用9月下旬的协调会议第二次会议上出示的方案。根据该方案，选手等需要在出境前72小时以内接受检测并取得阴性证明，还要在入境前14天进行医学观察，抵达日本时也要在机场接受检测。

行动范围基于事先提交的活动计划书和誓约书，仅限往返于住宿地点、比赛场馆以及训练场地等，还需要使用智能手机的接触确认应用、位置信息保存功能。

上述措施还将适用于日本选手从海外返日的情况，与2022年北京冬奥会相关的国际大赛和集训也是对象。

12日的会议上，预计也会确认就接纳来自海外观众的方法推进探讨，还将出示Host Town以及圣火传递防疫措施的方向性。东京奥运的冠病对策将在年内汇总中期梳理内容，进入制定指导方针的阶段。