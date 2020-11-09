小布什祝贺拜登胜选 部分共和党议员力挺特朗普

（早报讯）美国共和党资深党人对民主党籍候选人拜登胜选的态度表现两级。

法新社报道，共和党籍前总统小布什发表声明，对拜登胜选表示“热烈祝贺”，称拜登为“一位赢得领导与团结我们国家的正直好人”。他同时向赢得7000万张选票的现任总统特朗普表示祝贺，并称之为一项“非凡的政治成就”。

小布什的弟弟——在2016年总统选举共和党初选中被特朗普击败的杰布·布什、共和党籍参议员罗姆尼和默科夫斯基也对拜登表示恭贺。

但与此同时，一部分共和党议员继续力挺特朗普。

英国广播公司（BBC）报道，刚在参议院改选中保住南卡罗来纳州席位的格雷厄姆星期天（8日）告诉福克斯新闻，特朗普不应该承认败选，“这是一场有争议的选举。谁将出任总统不是由媒体说了算。如果是这样的话，你永远都不会看到一位共和党籍总统。”

格雷厄姆说，有证据显示‘宾夕法尼亚州有六个已经去世的人登记为选民”，指选举涉及“系统性错误和欺诈”。

据《纽约时报》，得克萨斯州共和党籍参议员克鲁兹也继续声援特朗普，他星期天表示相信特朗普“有希望迈向胜利”。

克鲁兹说，总统选举僵局可能无法在选举人团开会前获得解决。538名选举人团成员将在12月14日进行投票。

入主白宫的美国总统候选人必须至少赢得270张选举人票。根据已开票结果，民主党总统候选人拜登已赢得279张，而特朗普只赢得214张。