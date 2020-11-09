消息：慕尤丁要闪电大选但国安会有异议

（早报讯）马来西亚首相署消息人士透露，土著团结党本已亮绿灯同意首相慕尤丁解散国会，但国家安全理事倾向于启动紧急状态，展延全国大选。

“透视大马”报道，来自土团党高层的消息人士指出，人民公正党主席安华10月13日觐见国家元首阿都拉后，土团党在数日后召开政治局会议，并同意解散国会。

该消息人士说：“我们已准备好大选。政治局已同意慕尤丁觐见陛下寻求解散国会。但是，当他将此事带到国家安全理事会讨论时，他们却要求慕尤丁向国家元首提出实施紧急状态的请求。”

另一名土团党领袖也证实，在安华觐见国家元首，告知元首他有能力取代慕尤丁组织政府后，政治局也就此事召开了会议，并给予慕尤丁支持。

“透视大马”也被告知，有关落实紧急状态的建议，是在10月21日国家安全理事会议中提出，再交由内阁决定。

马国内阁在10月23日召开特别会议商讨此事，此建议获得部长们同意，并在同一天向国家元首提出建议。

消息人士说：“这不是首相自己的决定，而是得到内阁一致同意，同时也是宪法赋予的权力。”

马国国家元首在10月25日召开马来统治者会议后，宣布拒绝按慕尤丁的建议颁布紧急状态。他指政府有能力应付国内疫情，不必在此时实施紧急状态。