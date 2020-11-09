印度暂时禁止在首都地区燃放烟花爆竹

（早报讯）据印度国家绿色法庭9日发布的一项禁令，从11月9日午夜至30日午夜，德里国家首都辖区不得销售及燃放烟花爆竹。当地媒体报道说，此禁令也是为了防止排灯节期间空气质量恶化。

此外，在去年11月份空气质量属于“差”或“极差”的其它地区也适用本禁令；在空气质量为“中等”的地区中，可以出售污染程度较小的绿色爆竹。但为防止冠病疫情扩散，绿色爆竹的每天燃放时间只准在两个小时以内，比如排灯节期间的绿色爆竹燃放时间为晚上8点至10时。

当地媒体报道说，此禁令也是为了防止排灯节期间空气质量恶化。在此禁令颁布前，西孟加拉邦、拉贾斯坦邦等地区已经出台规定禁止燃放烟花爆竹。

目前，不少研究机构指出印度较为严重的空气污染会加剧冠状病毒的扩散速度。此前有媒体报道说，印度国家疾病控制中心预计，今年冬季新德里每天可能会新增1.5万起冠病感染病例，部分原因是严重的空气污染会导致冬季呼吸系统疾病高发，人们也更容易感染冠病。

印度医学协会日前亦指出，首都地区冠病病例数猛增的一个重要原因是空气污染。连日来，新德里空气质量指数一直处于“极差”级别。

据印度卫生部门9日上午公布的数据，德里国家首都辖区在过去24小时中新增了7745起冠状病毒感染病例，累计总病例已近44万起。