马国新增972冠病确诊病例 8死亡病例

（早报讯）马来西亚今天（9日）新增972起冠病确诊病例及8起死亡病例，以及6个新感染群。

星洲网报道，卫生总监诺希山说，沙巴仍是最多确诊，共370起；森美兰260起、雪兰莪138起及纳闽63起。

其他新增病例州属分别是霹雳51起、槟城34起、吉隆坡22起、柔佛10起、吉打8起、布城及马六甲各5起、砂拉越4起及吉兰丹2起。

他说，马国今日康复人数再比确诊人数高，达1345人。目前累计痊愈人数达2万9579人，占21.8%。至今有11万308起活跃病例。

在8起死亡病例中，包括一名来自沙巴的1岁男婴，他在山打根肯特医院不治，生前患有穿孔性心脏病、唐氏综合症和甲状腺功能减退。这相信也是第二起1岁婴儿的死亡病例。10月6日，来自沙巴仙本那的1岁女婴于1日送院急诊与创伤中心接受治疗，随后病情开始恶化，需要呼吸辅助器；她于5日确诊后下午病逝。

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈宣布，雪州、森州、砂拉越及沙巴的几个地方的加强行管令（EMCO）期限，延长14天。这意味着受影响的居民须待在家里，当局会分派食物给他们。

雪州加影巴士总站(Plaza Hentian Kajang）、森州汝来布特拉商业枢纽（Putra Point）及砂拉越古晋甘榜哈芝峇基（Kampung Haji Baki），将延长EMCO到11月24日。

他说，这些地区的EMCO原在11月10日结束，不过，基于确诊病例仍上升及检验未完成，在卫生部建议下，国安会今日决定上述地区延长EMCO期限，从11月10日至11月24日。

另外，沙巴Khazanah Indah花园、Mutiara Kasih人民组屋，以及拿笃的Sabah Baru，将从明日（10日）起延长EMCO 14天，至11月23日。