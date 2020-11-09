日相菅义伟向拜登表示祝贺料寻求明年2月访美

（早报讯）日本首相菅义伟9日在官邸向媒体称，已向美国总统选举中胜局已定的民主党候选人、前副总统拜登和计划出任副总统的参议员哈里斯表示祝贺。

菅义伟和外相茂木敏充8日在社交媒体推特上已向拜登表示祝贺。

据共同社消息，菅义伟向媒体表示，为了使日美同盟更为坚固，希望与美国共同努力。关于和拜登的电话会谈及访美时间，菅义伟表示“今后想视时机进行协调”。他称：“期待在加强同盟的同时，为了确保印度太平洋地区的和平与繁荣愿携手合作。”

日媒此前报道，如果拜登出任下届美国总统，菅义伟将寻求2021年2月访美。菅义伟希望在1月20日的美国总统就职仪式后，尽早举行日美首脑会谈，以向海内外彰显稳固的同盟关系。至于菅义伟与拜登的电话会谈时间，官邸消息人士预计“将看清特朗普总统诉诸法院的走向，在结果确定后举行”。

2000年美国总统选举中，民主党候选人戈尔在计票1个多月之后宣布败选，时任日本首相森喜朗同胜选的共和党候选人小布什举行了电话会谈。

关于美国大选的结果，日本官房长官加藤胜信在记者会上明确表示，“作为政府认为拜登已经在总统选举中获胜”，透露已通过外交渠道向拜登方面表示祝贺。

加藤同时表示，有意与表明将重返应对气候变化《巴黎协定》的拜登推进合作。