一名男子在庆祝拜登胜选活动现场被枪杀

（早报讯）据美国西雅图时报消息，当地时间8日，一名31岁的男子在国会山地区参加庆祝活动时被枪杀。当地警方正在调查这起案件。

据报道，这名男子名字为MarQuies Demone Patterson，送院急救不治。死者生前从事建筑工作，工作认真勤勉，人也很善良。有两个分别9岁及10岁的孩子。

他的家人称，事发当天他正在卡尔安德森公园参加庆祝活动，数百名参与者当时正在为拜登和哈里斯有望入主白宫而欢欣鼓舞。死者母亲说：“他只是想出门去为新的总统和副总统表达敬意，一同去的都是高中时期的朋友。”

报道提到，一名嫌疑人在凌晨1点零8分疑似从枪击发生的地区往南逃跑，警方尚未拘捕到嫌疑犯。现场未有报告其他伤亡。警方发言人称，目前还没有证据表明枪击是出于政治动机。

卡尔安德森公园曾在7月“Black Lives Matter”时发生严重警民冲突，而拜登宣布当选后，有许多支持拜登的狂欢人士于7日开始聚集于此区庆祝。

另据美国《国会山报》报道，负责宾夕法尼亚州费城计票工作的共和党市政专员艾尔施密特当地时间8日表示，自大选日后计票工作开展以来，该市计票工作人员就持续收到死亡威胁。

美国总统大选日11月3日当天各州开始陆续开票，不过选票清点工作仍在进行中时，美国多地就出现抗议活动。底特律计票中心外一度混乱，聚集在计票区外的民众敲打着门窗，高喊着“让我们进来”和“停止计票”。警方不得不采取行动。