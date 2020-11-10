美仍有四州未公布计票预测结果

（早报讯）美国各大媒体已在本月7日宣布拜登赢得总统选举，不过美国至今仍有四个州属未公布预测结果，包括亚利桑那州、佐治亚州、北卡罗来纳州和阿拉斯加州。

拜登在亚利桑那和佐治亚继续领先于特朗普，特朗普则在阿拉斯加和北卡罗来纳领先。

《纽约时报》报道，在亚利桑那（11张选举人票），拜登目前比特朗普多出1万5432票（49.45%对48.98%）。

亚利桑那为共和党传统票仓。福克斯新闻日前已宣布拜登赢得该州，引发特朗普强烈不满。《纽约时报》、美国有线电视新闻网（CNN）等美国媒体则尚未作此宣布。

在佐治亚（16张选举人票），超过98%的选票已完成计算，拜登比特朗普多出1万1419票（49.49%对49.26%）。佐治亚自1996年以来都是支持共和党。

北卡罗来纳（15张选举人票）也是共和党的传统票仓，目前特朗普比拜登多出7万5152票（50.0%对48.7%）。

在阿拉斯加（3张选举人票），由于地缘辽阔，当地收集选票的后勤工作复杂，至今仅完成56%选票的点算工作，特朗普以62.9%的高票率保持领先，民主党多年来都无法拿下阿拉斯加。

目前拜登已锁定279张选举人票，跨过了入主白宫所需的270张选举人票的门槛，特朗普仅掌握214张选举人票，但他至今仍拒绝承认败选。