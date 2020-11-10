俄阿亚三方达成纳卡地区停火协议

（早报讯）俄罗斯总统普京、阿塞拜疆总统阿利耶夫和亚美尼亚总理帕希尼扬签署声明，宣布纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区从当地时间周二（10日）凌晨1时（新加坡时间周二凌晨5时）起完全停火。

普京在俄罗斯总统网站发表声明说，阿塞拜疆和亚美尼亚双方将停留在各自所占据的位置，双方将交换战俘、其他关押人员和遇难者遗体。俄将在纳卡地区部署维和部队。

据阿塞拜疆总统网站消息，阿利耶夫在签署声明前，与普京举行视频会谈时表示，相信政治解决冲突将为地区带来持久和平。阿利耶夫还对俄罗斯和土耳其为纳卡地区冲突政治解决所作努力表示感谢。

另据塔斯社，帕希尼扬在其个人面簿发文确认签署停火声明。他表示，这份声明可能是解决当前复杂形势的最好方案，这是一个“非常艰难的决定”。

新华社报道，纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿塞拜疆和亚美尼亚因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。今年9月27日，亚美尼亚和阿塞拜疆因纳卡问题爆发新一轮冲突。10月，亚阿两国在有关国家斡旋下先后三次达成停火协议。但停火协议生效后，双方均指责对方违反协议发动攻击。