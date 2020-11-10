梵蒂冈报告否认掩盖美国前红衣主教虐待行为

（早报讯）梵蒂冈周二（10日）否认掩盖了美国前红衣主教西奥多·麦卡里克（Theodore McCarrick）被指控性虐待的事实，并表示承认犯了错误，但说麦卡里克的罪行多年来只是谣言。

法新社报道，一份长达450页的报告阐述了对围绕麦卡里克知情者的说词，以及连续三位教宗是否忽视了麦卡里克虐待至少一名十几岁的男孩和一些男性修士。该报告指责麦卡里克向教廷提供关于他的行为的“不准确和不完整的信息"。

有影响力的前华盛顿特区大主教麦卡里克在向美国富裕捐助者筹集资金方面发挥了关键作用，他在2018年被剥夺了主教的头衔，并在2019年被剥夺了牧师的地位。

现年90岁的麦卡里克被梵蒂冈判定在1970年犯下虐待青少年的罪行，以及多年的不当行为，例如邀请修士到他的海滨别墅，与他们分享他的床。他成为近代被驱逐的最高级别的教会人物。

该报告附带了一个图形内容警告，并根据多个文件以及超过90名证人的访问。此报告坚持认为，正式对麦卡里克恋童癖的指控在2017年才出现，而梵蒂冈当时也对此作出反应。报告称，麦卡里克案幸存者的“经常情绪化”的证词显示“性虐待或攻击、不必要的性活动、亲密的身体接触和没有身体接触的床铺共享”，以及他滥用权力的详细描述。

前教宗约翰·保罗二世曾被告知要让麦卡里克升职是“不明智的”，但后者在2000年写给教宗的信中坚称他“与任何人，不论男女、不论年龄、牧师或外行都没有性关系，也从未虐待过他人”。继任者教宗本尼迪克特十六世（Benedict XVI）似乎也受到麦卡里克以“主教誓言”坚持指控是虚假的所左右。

据报道，现任教宗方济各面临着同样的谣言，报告指他“没有看到有必要改变过去几年采取的方法”，直到麦卡里克2017年被指控对未成年人进行虐待。