日本首相菅义伟称明年上半年确保全民数量的冠病疫苗

（早报讯）日本由国家全额负担费用迅速接种冠状病毒疫苗体制的《预防接种法》修正案周二（10日）在众院全体会议上进入审议阶段。

据共同社报道，首相菅义伟面向接种表示：“将以安全性、有效性为最优先，基于最新科学知识切实审查。”关于美国制药巨头辉瑞正在开发的疫苗，表明有效性的临床试验结果被公布，日本国内的期待也有所上升。在此情况下，菅义伟重申“到明年上半年将确保可向所有国民提供的数量”。

日本的冠病感染者新增人数连日上千，呈现“第三波”疫情态势。菅义伟称“保持最大程度的警惕感进行应对”，展现在完善疫苗体制的同时也致力于扩充检测的姿态。

围绕国内外正在开发的疫苗，菅义伟指出也有已在实施最终阶段临床试验的疫苗。他考虑到辉瑞，称“知道公布了表示临床试验中获得较高预防效果的中期结果”。关于具体的开发时期，仅答辩称“不便凭预判评论”。

通过修改法律，国民原则上必须努力接种疫苗。厚生劳动相田村宪久称“是否接种由国民的意愿决定”，表示包括预防效果和风险在内的信息将告知全体国民。

《预防接种法》修正案的内容为由国家全额负担新冠疫苗接种费用。为防备接种后出现严重副作用等损害的情况，也将完善患者救济措施。执政党为了确保在本届国会使其成立，力争到20日左右在众院获得通过。