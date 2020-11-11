美拟12月启动辉瑞冠病疫苗接种

（早报讯）由美国辉瑞药厂（Pfizer）和德国生物技术公司BioNTech合作研发的冠病疫苗，在第三期大规模临床试验中的有效性超过90％。

美国卫生部长阿扎尔表示，如果辉瑞能够尽快向卫生监管机构提呈其良好的初步数据，美国政府计划12月就启动接种，预定在明年1月底前为老人院、疗养院、医护人员以及其他前线员工完成接种。

阿扎尔周二（10日）接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说：“到了明年3月底、4月初，我们相信应有足够疫苗可以为所有的美国人进行注射。”

美国传染病专家福奇周一接受微软全国广播公司节目（MSNBC）访问时表示，如果这款疫苗获美国食品与药物管理局（FDA）批准，他将会接种，也会推荐家人接种。

约翰·霍普金斯大学汇总的数据显示，美国周二新增确诊病例达20万1961起，数量远超过此前一天，部分原因是周末数据延迟通报。

周二新增死亡病例1535起，是近几个月来的新高。

另据路透社统计，美国已经连续七天单日确诊病例录得最高增幅，单日死亡病例则创下自8月以来的新高。

截至当地时间周二晚上8时30分（新加坡时间周三早上9时30分），美国累计确诊病例达到1023万8243起，累计死亡病例23万9588起。