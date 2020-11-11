欧盟初步认为亚马逊公司破坏公平竞争

（早报讯）欧盟委员会执行副主席韦斯塔格周二（10日）宣布，欧盟对美国电子商务公司亚马逊涉嫌不正当竞争的第一阶段调查结束，认为该公司违反了欧盟反垄断规则，破坏了公平竞争环境。

新华社报道，韦斯塔格发表声明说，欧盟委员会2019年7月对亚马逊启动调查，调查人员通过对该平台在欧洲市场的8000万笔交易记录和1亿件商品进行采样分析后发现，第三方卖家的产品和交易数据可以详细、实时反馈到亚马逊零售业务算法中。正是基于这些算法，亚马逊可以优化自己的产品、价格、库存和供应链管理。

调查认为，很多第三方卖家为了确认自己的产品适销对路都要承担投资风险，而亚马逊通过对第三方卖家的大数据分析避免了自己的风险。在很多商品类别中，亚马逊自有商品占比不到10%，成交额却超过50%。

声明说，接下来欧盟将对亚马逊开展第二阶段调查，主要围绕其有关“黄金购物车”和“Prime”标签的做法是否违规。调查人员认为，亚马逊通过制定一系列规则，为自有零售业和使用其服务的卖家提供优惠，从而使第三方卖家对该平台产生过度依赖，无法自由选择交易平台。

韦斯塔格说，近年来欧洲电子商务增长迅猛，今年网上销售额已达7200亿欧元（约1.14万亿新元），而2015年仅为3750亿欧元。亚马逊在欧洲电子商务领域扮演重要角色，超过70%的法国消费者和80%的德国消费者在过去一年内曾在亚马逊平台购物。电商巨头应确保不滥用市场地位和技术优势去破坏公平竞争环境。