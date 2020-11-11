美全国选举官没发现任何欺诈证据

（早报讯）在全美数十州代表共和党和民主党的选举官员均表示，他们没有在选举中发现任何足以左右选举结果的欺诈或其他违规行为，这对一再指控选举舞弊的美国总统特朗普来说是一记重击。

《纽约时报》报道，过去几天，特朗普、白宫官员、国会共和党议员以及他们的右翼盟友不断针对选举提出各种莫须有的指控，特朗普称选举“遭盗窃”，拒绝承认败选。

可是各地高级选举官员在访问或声明中都表示，虽然他们必须应付创纪录的投票人数，还得兼顾各种防疫措施，但是整个选举程序万无一失，非常成功。

俄亥俄州务卿、共和党人拉罗斯说：“人的想象力实在太惊人，在选举期间，各种阴谋论和谣言满天飞，但这些都不是事实。”

明尼苏达州务卿、民主党人西蒙也说：“我没有接到任何投诉，比如多算一张票或少算一张票。完全没有欺诈。”

堪萨斯州共和党籍州务卿施瓦布的发言人周二（10日）通过电邮说：“堪州没有发生任何涉及大量与系统性的选举舞弊、恐吓、违规或投票问题。”

该发言人说：“到目前为止，我们对整个选举的进展感到非常满意。”

美国有线电视新闻网（CNN）11月7日上午率先宣布，拜登在拥有20张选举人票的宾夕法尼亚州击败了特朗普，锁定279张选举人票，跨过入主白宫所需的270张选举人票门槛，其他各大媒体跟着相继宣布拜登获胜。特朗普至今仅获得214张选举人票。