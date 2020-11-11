砂拉越国盟议员指诺希山“怕死”

（早报讯）马来西亚卫生总监诺希山对抗冠病疫情方面的努力有目共睹，不过砂拉越民都鲁区国会议员张庆信今天（11月11日）在国会抨击诺希山只是每天在电视银幕前汇报冠病疫情。他指诺希山因为“怕死”而从未到沙巴等疫区抗疫。

张庆信也是砂拉越民主进步党主席。民进党则是首相慕尤丁领导的希盟成员党之一。张庆信昨天在国会下议院2021年财政预算案辩论环节中表示：“每日汇报疫情这件事，办公室的勤务员都能胜任。现在沙巴亚庇的疫情如此严峻，但总监却不曾到沙巴巡视每家医院，并与医护人员交流和了解实情。不要只是派医生和护士（到疫区），这些人不怕死吗？难道总监怕死？卫生副总监也没去。”

张庆信的言论引起反对党国会议员不满，纷纷站起来要他撤回言论及道歉。槟州民主行动党日落洞区国会议员雷尔因多次站起来要求张庆信撤回言论，多次遭下议院副议长阿莎丽娜下令坐下。不过雷尔没有照做，结果遭阿莎丽娜逐出议会厅。

阿莎丽娜接着再次询问张庆信是否要撤回言论或继续辩论时，张庆信表明不撤回言论，并表示他只是代表前线人员发言。

慕尤丁今年3月上台并组织内阁时，曾宣布委任张庆信出任国民团结部副部长。不过张庆信拒绝接受这个职位，消息指他认为这个职位不符合他资深国会议员的身份。慕尤丁过后委任张庆信出任相当于部长级的“对华特使”。