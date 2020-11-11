拜登计划感恩节前公布阁员任命

（早报讯）自上周六美国媒体宣布拜登当选总统迄今，特朗普仍未承认败选，拜登周二表示，已经展开总统权力交接的工作，期望在感恩节前公布部分内阁官员名单，他还说，即使特朗普拒绝承认落败，亦无阻交接的进度。

与此同时，多国领袖包括被视为特朗普盟友的土耳其总统埃尔多安周二均陆续祝贺拜登当选，而美国的亲密盟友英国和德国的领导人周二均与拜登通了电话。

尽管如此，国务卿蓬佩奥宣称，特朗普会继续掌权，并指政府会顺利过渡至第二任特朗普政府，强调国务院已经准备好，世界亦应该对将于明年1月20日中午后1分钟上任的总统有信心，国务院将与总统合作无间。

拜登表示正在审视内阁官员和其他职位的潜在人选，对于特朗普拒绝承认大选结果令局面尴尬，但重申无阻他筹备政权过渡工作。

拜登说：“已开展过渡工作，我们正全力进行，现届政府如何无视我们的胜利，也改变不了我们的动力。对我来说是一场尴尬，该如何得体地说？我认为这无助于总统的承传。”

特朗普不愿承认败选，本身并不具法律效力；但过去一向低调的美国联邦总务署(GSA)至今未签署相关文件，无法启动交接程序，扣住让拜登筹组下任政府的资金，也不让拜登及副总统贺锦丽的过渡团队进入安全设施处理机密信息，获取安全简报。