【图集】拜登家族也出美女 颜值不输伊万卡

随着拜登当选为下任美国总统，他的家族成员也受到舆论关注。

其中，拜登的女儿艾希莉（Ashley）和两名孙女娜奥米（Naomi）与芬尼根（Finnegan），因其靓丽的外表，尤其引人瞩目。

有网友戏谑称，虽然要和伊万卡说再见，但又来了三位大美女，白宫始终“颜值在线”。

艾希莉生于1981年，是拜登最小的女儿，也是他和现任妻子吉尔·拜登（Jill Biden）所生的唯一孩子。

艾希莉目前在美国特拉华州的儿童福利部门从事社会工作。

拜登2011年访问中国时，艾希莉曾随他一起访问。在今年的美国大选过程中，也时常可见艾希莉陪着父亲竞选的身影。

身为社会工作者，艾希莉常为女性权益奔走呐喊，作为父亲竞选活动的一部分，她还举办了一场名为“威斯康星女性支持拜登”的集会，为拜登拉票。

娜奥米和芬尼根均为拜登的次子亨特之女，姐妹俩的名字都蕴含着对亲人的感情。

据《每日邮报》报道，娜奥米的名字取自拜登与第一任妻子所生女儿的名字，这个小女孩1岁时就在一场车祸中不幸丧生；芬尼根的名字则取自她的曾祖母，这位老人在2010年去世。

娜奥米出生于1993年，在Instagram上十分活跃，拜登孙女的身份与靓丽的外表，使她成为网络红人。

她毕业于哥伦比亚大学法学院，曾多次与爷爷一起出席政治活动，也包括拜登2011年对中国的访问。

在2011年访华前接受《人民日报》专访时，拜登提到娜奥米正在学习中文，并说“我很骄傲他们与成千上万的年轻美国人一起，已经开始为加强美中关系作出贡献。”

妹妹芬尼根今年刚刚20岁，目前在宾夕法尼亚大学就读。

芬尼根自己的Instagram账户设为私密，但常出现在姐姐娜奥米的主页里。这对姐妹花在网上人气很高。

精英圈子的后辈，大多都相互认识。姐妹俩与特朗普和奥巴马的女儿都有交情。

娜奥米和蒂芙尼·特朗普私交很好，两人的合影常常出现在娜奥米的Instagram上。

芬尼根则与奥巴马的两个女儿萨莎和玛莉亚走得很近，另外，特朗普的两个女儿伊万卡和蒂芙尼也毕业于宾夕法尼亚大学，和芬尼根是校友。

芬尼根在学校热衷于学生活动，并且善于交际，《每日邮报》认为，在拜登入主白宫后，芬尼根或将在爷爷的政治活动中扮演重要角色。



