第37届亚细安峰会开幕 亚细安等15国将签署RCEP协定

（早报讯）亚细安轮值主席国越南主持的第37届亚细安峰会及东亚合作领导人系列会议12日开幕，会议以视频方式举行。越南宣布，15个亚太国家将在峰会期间签署“全面经济伙伴关系协定”（RCEP）协定。

新华社报道，越共中央总书记、国家主席阮富仲在越南首都河内举行的开幕式上说，从最高层的政治承诺到各成员国间同步顺畅的举措实施，亚细安在冠状病毒疫情防控、克服疫情影响、促进经济恢复等方面充分展现出齐心协力和主动应对的精神。

他指出，只有通过合作、信任和相互协同，亚细安和世界才能克服各种困难挑战，恢复经济增长，维护和平、稳定和可持续发展。

越南总理阮春福在开幕式上说，亚细安应最大限度集中资源和力量，逐步控制疫情风险，尽快获取疫苗和有效治疗方法，提高预防医学能力，保护人民生命健康，并推动对复工复产和就业民生的支持。本次会议将正式通过《亚细安全面恢复计划》。

第37届亚细安峰会及东亚合作领导人系列会议于12日至15日举行，其间将举行第23次中国-亚细安（10+1）领导人会议、第23次亚细安与中日韩（10+3）领导人会议、第15届东亚峰会、第四次区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）领导人会议等，计划通过80余项文件。

阮春福说，亚细安十国及中国、日本、韩国、澳大利亚和新西兰等15国，将在15日完成谈判，并签署世界最大的贸易协定RCEP协定。协定旨在降低关税，加强具有共同原产地规则的供应链，并编纂新的电子商务规则。

美国总统特朗普在2017年退出一项当时称为跨太平洋伙伴关系协定(TPP)的区域贸易协定。彭博社的报道指出，尽管RCEP并不像TPP那样影响深远，但它的实施可能使美国企业更难与中国支持的伙伴关系竞争。

“全面经济伙伴关系协定”是北京为期十年寻求更大规模经济一体化的最终成果，签字国约有22亿人口，国内生产总值约为26万亿美元（35万亿新元）。占全球近三分之一。