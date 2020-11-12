直升机降错地点 英军高官在视察军队途中“失踪”

（早报讯）日前，英国陆军参谋总长、将军卡尔顿-史密斯（Mark Carleton-Smith）赴索尔斯堡平原训练场巡视，但由于所搭乘的直升机“降错地点”，引发乌龙事件。当时，准备接风的部队始终未等到卡尔顿-史密斯一行人，便紧急出动寻找“在任务中失踪”的将军。

中国新闻社引述报道说，当地时间10日傍晚，卡尔顿-史密斯乘“野猫”直升机出发，准备赴索尔斯堡平原训练场，提振部队士气，但机长却未在预期地点着陆。当卡尔顿-史密斯走下飞机、直升机也飞走后，他发现没人来迎接，才知道自己“迷路了”。

一位匿名将军说，这事情“发生的次数比你想象的更频繁”，卡尔顿-史密斯是一位训练有素的特种部队成员，光靠观星就能判断目标的方向，也精通逃生技能，“我肯定他会发现(该起事故)有趣的一面”。

据报道，当接风部队听到“野猫”直升机飞走，但却始终没看到将军以及随行人员的踪迹时，顿时一阵慌乱，着急想打电话联络相关人员，但不巧该地刚好是信号死角。

一位消息人士强调，卡尔顿-史密斯没有“失踪”太久。最终，卡尔顿-史密斯一行人被一个接风队伍找到。

报道称，军方人员指出，卡尔顿-史密斯“从未失踪”，而是“未出现在预期的地点”，并称直升机在空中盘旋时，机长决定在替代起降场降落，该地在预定降落地点约600米外，“他们从头到尾都知道他在哪”。