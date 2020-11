特朗普把公务抛诸脑后 拜登与民主党领袖会晤

(早报讯)《华盛顿邮报》报道,美国总统特朗普自11月3日选举日至今,已将他应履行的大部分总统职务抛诸脑后。

报道指出,特朗普自选举日之后就很少公开露面,他把全部精力放在铲除不效忠于他的官员、在推特上宣泄怒气和散播选举的不实信息。

另据英国广播公司(BBC),美国当选总统拜登发表声明说,他已同民主党籍众议院议长佩洛西和参议院少数党领袖舒默举行会谈。

拜登与佩洛西和舒默讨论了冠病大流行和美国经济问题,三人都同意,“许多美国人正深陷在日益痛苦的经济困境中。”

拜登向佩洛西和舒默承诺,他在“打赢了这场艰苦的选战之后,将尽全力让全国团结起来。”

佩洛西则呼吁共和党人“面对现实”,接受选举结果,她也谴责特朗普完全无视美国疫情恶化。

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN