日本研究称冠病变异后传染性更强 从欧洲开始扩散

（早报讯）据中通社引述中国海外网周五（13日）报道，日本东京大学医学研究所教授河冈义裕等人组成的研究小组，于13日正式发布冠状病毒变异后的有关科研结果。研究结果显示，冠病变异后传染性更强，从欧洲开始扩散。

报道引述共同社、《朝日新闻》消息称，东大团队和美国北卡罗来纳大学的拉尔夫·巴里克教授等组成的研究小组，13日在美国权威学术期刊《科学》上发文证实，与初期相比，目前在世界上流行的新冠病毒在变异后的传染性更强。团队认为，这种变异病毒以欧洲为起点向世界传播，幷且不断扩大。

据报道，小组在实验室利用仓鼠来进行模拟实验，结果发现，目前出现变异后的冠病在日本已经持续传播了多个月。至今还不清楚这种变化对病毒的性质有什么影响。

河冈义裕表示：“虽然不能断言人也一样，但是（冠病）变异很可能导致了感染的扩大。”

英国广播公司12日说，欧洲本来以为熬过了最艰难的时刻，可以把冠病抛在脑后，却发现疫情再度抬头，且来势汹汹。不但新增病例数量上升，住院治疗的重症病例也显着增多。

各国政府都在寻找不同防疫、抗疫措施的最佳组合，从局部隔离封锁，测试-跟踪、经济补助到公众信息沟通，设法在冬季来临前尽可能减少感染病例数量。

据欧联网12日报道，根据欧盟设定的疫情高风险国家标准，欧洲疾控中心再次更新疫情高风险国家及地区名单。西班牙卫生部也表示，从11月23日起，疫情高风险国家旅客入境西班牙，必须提交新冠病毒检测结果呈阴性的证明。

根据欧盟标准，在过去14天，每10万居民中新增确诊病例达150例的城市或地区，被列为疫情高风险区。目前，包括德国、法国、意大利及奥地利等，均已被列为疫情高风险国家。