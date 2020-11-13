日本政府拟免除奥运观众入境隔离

（早报讯）日本政府周四（12日）在首相官邸召开探讨延期至明夏的东京奥运会和残奥会冠病对策的协调会议第五次会议。以接纳海外观众为前提推进筹备，关于来自疫情稳定国家和地区的人员入境，会上确认了免除通常要求的14天自主隔离的方针。

据共同社报道，此原则上允许利用公共交通移动，但对来自疫情严重国家的观众则要求自主隔离等采取适当的防疫措施。观众人数上限以根据疫情的政府规定为准，包括是否接纳海外观众，将在明春前作出判断。政府将制定佩戴口罩、彻底消毒、禁止高声谈话等面向观众的指导方针，对恶意违反者将采取拒绝入场、驱逐出场等措施。

国际奥委会（IOC）主席巴赫定于15日访问日本。据分析，正在就至18日的逗留期间和首相菅义伟会谈展开协调，双方将商定合作促成奥运的举办。

对策会议后，内阁官房总括调整统括官藤原章夫向媒体表示：“将根据会议上提出的想法，展开设想接纳海外观众的探讨。”

关于参加奥运会前在日本举办的国际赛事及强化集训的海外运动员及工作人员，将作为特例允许入境，自主隔离期间可以参加比赛等活动。来自海外的圣火传递火炬手则不允许作为特例，将结合当时的入境规定加以应对。

会上还提出了制定“Host Town”应对规则的方针，要求制作记录运动员住宿地点与移动路线的行程表。关于与运动员的交流活动，与作为防疫措施大幅限制活动的奥运会前相比，会议建议放在可以广泛交流的奥运会之后。关于残奥选手的传染病对策，考虑到个人无法应对的情况以及重症化风险，会议提出了安排援助工作人员及管理负责人的方针。

此次会议后预定的会议暂告一段落，年内将汇总写进截至明夏的时间表的中期报告，今后也将结合国内外疫情继续磋商具体措施。