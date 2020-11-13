韩药企将生产俄冠病疫苗

（早报讯）据韩联社报道，俄罗斯主权财富基金（RDIF）周五（13日）表示，韩国生物医药企业GL Rapha公司将在韩生产俄制冠病疫苗“卫星五号”（SPUTNIK V）。

据协议，该公司每年将在韩生产1.5亿剂疫苗。RDIF表示，计划12月启动疫苗生产，明年1月上市，向全球供应。

“卫星五号”是俄罗斯政府8月全球率先完成注册的冠病疫苗。该疫苗由俄罗斯卫生部下属的加马列亚流行病学与微生物学国家研究中心研发，由RDIF投资。

由于该疫苗跳过第三期临床试验直接获批上市，引发外界对其有效性和安全性的质疑。此后，俄罗斯政府和RDIF不断宣传此疫苗安全有效。RDIF于11日在推特营销号上宣称该疫苗的有效率达92%。据称，数据统计基于将20个确诊病例分散到注射疫苗组和注射安慰剂的对照组的实验。

RDIF还称，接种疫苗的志愿者并未出现严重的副作用，正在进行的第三期临床试验中期结果将在不久后刊载于国际权威学术杂志。据了解，俄罗斯现有四万志愿者参加第三期试验，其中两万多人已接种第一剂疫苗，超1.6万人先后接种两剂疫苗。

RDIF说，已有50多个国家提出超过12亿剂的疫苗供货需求。除韩国外，RDIF在中国、印度、巴西等国的合作伙伴也计划生产“卫星五号”。RDIF还说，通过这些合作协议有望每年在俄罗斯境外生产约5亿剂“卫星五号”。

GL Rapha公司是韩国医药品出口商，2018年曾在政府支持下与约旦签署价值30亿韩元（约363万新元）的抗生素出口合同。