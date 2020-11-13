佐科：印尼望今年结束之前开始大规模疫苗接种活动

（早报讯）印尼总统佐科周五（13日）在总统府接受路透社采访时透露，印尼已寻求紧急授权，为了在今年结束之前开始大规模疫苗接种活动，以打击该国冠病疫情。

路透社报道，佐科表示，该计划已经推进在全国范围内分发疫苗，如果获得印尼食品和药物管理局（BPOM）批准，这将意味着拥有2. 7亿人口、全球人口第四多的印尼将成为世界上其中首个推出冠病疫苗的国家。

佐科说：“我们预计在BPOM进行一系列测试后，在今年结束前开始疫苗接种过程。”他强调，确保疫苗的安全性最为重要，当疫苗接种活动开始时，医疗工作者、警察和军队将首先接种。

据官方数据显示，印尼数月来在应对疫情方面面对困难，但感染率此前的持续上升已在这几周持平。佐科说：“我们会应对病例方面加强力度，使其保持平稳，然后我们会用疫苗打击它（疫情）。”印度尼西亚周五新增5444起冠病确诊病例，为单日新高。该国新增104起死亡病例，累计病例45万7735起，累计死例1万5037起。

在佐科采访后的部长级圆桌会议上，海洋事务与投资统筹部长卢胡特（Luhut Pandjaitan）表示，政府预计BPOM将在12月的第一周批准紧急授权疫苗接种，印尼将在两周后“开始接种疫苗”。

印尼预计将在活动的早期阶段使用中国的华诺瓦克和国药集团所生产的疫苗。今年，这些公司将提供1800万剂疫苗，其中包括将由印尼国有制药公司Bio Farma生产的1500万剂疫苗。

协调经济部长艾尔朗加（Airlangga Hartarto）告诉路透社，总体来说，到了2021年结束前，印尼的疫苗交易总量已超过2.5亿剂。这包括美国公司诺瓦瓦克斯（Novavax）公司生产的3000万剂。

在过去两个季度，印尼经济的收缩速度比该地区其他国家慢，佐科表示，经济趋势“令人鼓舞”。他说：“希望此活动（疫苗接种活动）将带来良好的经济影响。这对我们很重要。”