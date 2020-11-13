GAVI筹得20亿美元为穷国购买冠病疫苗

（早报讯）全球疫苗免疫联盟（GAVI）周五（13日）发表声明说，Gavi和世界卫生组织为较贫穷国家购买和分发冠病疫苗所设立的机构，已经超过了筹集逾20亿美元（约26亿新元）的临时目标，但表示仍需筹得更多资金。

GAVI表示，所谓的预先市场承诺（AMC）资金将允许GAVI为92个合格国家购买最初的10亿剂疫苗，这些国家无法自行负担购买疫苗费用。

GAVI首席执行官伯克利（Seth Berkley）说：“我们看到来自世界各地的主权和私人捐助者深入挖掘并实现这一目标，并帮助确保每个国家都能获得冠病疫苗，而不仅仅是少数富裕国家。”他补充，资助治疗和诊断也是“迫切的需求”。

GAVI表示，欧盟委员会、法国、西班牙、韩国，比尔和梅林达*盖茨基金会等机构最近几周向AMC承诺了3.6亿美元，使今年的总资金超过20亿美元目标。GAVI在一份声明中表示，在疫苗经过开发和获得监管机构批准之际，2021年将需要另外50亿美元来采购冠病疫苗剂量。

伯克利说，美国制药公司辉瑞及其合作伙伴BioNTech本周表示，他们的实验性冠病疫苗在初始试验中有效率为90％，表示有兴趣向“冠病疫苗全球获取保障机制”（简称COVAX）设施提供剂量。他补充说：“除了已经宣布的，与我们公平，公正分配疫苗的愿景相同的制造商之外，我们还将继续与许多制造商进行谈判。”

伯克利表示，到2021年底，诊断仍然需要53亿美元，治疗还需要61亿美元。