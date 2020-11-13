韩国议员代表会见日本首相菅义伟

（早报讯）据韩联社报道，由韩国议员组成的“韩日议员联盟”周五（13日）在东京会见日本首相菅义伟。针对韩方议员提出的“将为改善韩日关系营造条件”，菅义伟表示欢迎。

韩日议员联盟会长、执政党籍国会议员金振杓等朝野议员当天下午在日本首相官邸拜会菅义伟。这是菅义伟就任以来首次与韩国议员举行会晤。有观测认为，双方可能就金振杓此前强调的“为改善韩日关系营造条件”等内容进行了对话。

金振杓在会后接受采访时说，他向菅义伟表达了希望借东京奥运会加强两国交流合作以及韩日议员联盟将尽力为两国首脑解决问题营造有利条件的意愿。金振杓说，菅义伟对此表示感谢，并希望韩方能为此作出努力。

一同与会的“日韩议员联盟”（由日本议员组成）会长、日本自民党众议院议员额贺福志郎在会后表示，日韩关系正处于困境之中，希望能有所改善，也期待韩方提出好建议，为双方营造更好的环境。就韩籍二战劳工强征等韩日关系问题，他说，菅义伟称希望能借助两国议员外交推动两国关系实现改善。

金振杓一行七人本月12日开启访日之旅，先后会晤了日本自民党干事长二階俊博、公明党党首山口那津男等重要政治人物。在日本众议院第一议员会馆与“日韩议员联盟”举行联盟干事会时，金振杓指出，增进韩日国民间的理解和信任、为两国首脑解决问题营造有利条件是我们义不容辞的政治责任。他还提议韩日成立东京奥运会交流合作特别委员会；以明年初的旅日韩国民团新年交流会为契机举行两国知识分子研讨会；年内在线举行因疫情推迟的联盟总会等。

此前，韩国国家情报院院长朴智元于11月10日拜会菅义伟，双方就韩日关系、对朝政策、韩中日领导人会议等问题交换了意见。鉴于近期两国政界交流趋于活跃，二战劳工和出口限贸等韩日矛盾能否由此找到突破口备受关注。