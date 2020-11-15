法国冠病总计破195万 马克龙：未来数日是抗疫关键

（早报讯）法国2019冠状病毒疾病（COVID-19）累计确诊病例突破195万起。法国总统马克龙表示，未来数日将是抗击疫情的关键期。

法国星期六（14日）的官方疫情数据显示，单日新增确诊病例3万2095起，累计确诊病例突破195万起，达195万4599起。法国冠病死亡病例现为4万4246起，新增死亡病例354起。

法国第二次全国“封城”的初步效果14日有所显现，冠病住院患者和重症患者人数自10月底以来首次呈现双下降趋势。法国住院患者人数14日为3万2499人，比前一日减少208人；重症患者人数现为4871人，比前一天减少32人。法国病毒检测阳性率现为17.6%。

法国总理卡斯泰同日表示，在冠病疫苗投入使用之前，人们不得不需要长期与病毒共存。他透露政府正在研究可能延续到明年夏季的应对疫情措施。他确认，在室内聚会场所的节日和家庭聚会将在长时间内无法进行。他还说，远程办公可能仍将持续数月。

对于冠病疫苗的相关问题，卡斯泰表示，疫苗研发工作正在取得进展，除了辉瑞公司的疫苗，还有很多疫苗处于实验阶段，我们在做好准备的同时也要保持谨慎。他还说，官方已经在进行疫苗的预订工作。

卡斯泰担心未来法国人的接种人数不足。这可能导致疫苗难以发挥最大效果。根据9月的一项民调，在法国只有59%的受访者愿意接种新冠疫苗，而全球范围内74%的受访者愿意接种疫苗。