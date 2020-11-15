不遵守防疫规定引校方和家长不满 伊万卡带三孩子退学

（早报讯）美国总统特朗普女儿伊万卡和女婿库什纳的三个孩子已退学，在此之前，校方和学校其他家长对他们一家是否遵守防疫有关规定表示了担忧。

美国有线电视新闻网（CNN）报道，伊万卡孩子所在学校的一名学生家长消息称，过去三年里，伊万卡和库什纳的三个孩子在华盛顿一所豪华私立学校就读，然而近些天来，由于校方对伊万卡夫妇公开无视冠病防疫指导原则表示担忧，最终导致后者让他们的孩子退了学。

出于对未成年儿童安全和隐私的考虑，该报道没有透露这所学校的名字。但消息人士称，伊万卡和库什纳“多次违反”该校有关预防冠病病毒家长手册中列出的“一些指导方针”。

“他们的行为没有秘密可言，因为每个人都能看到他们。”前述家长在提及伊万卡和库什纳作为公众人物参加活动、且白宫出现冠病病例的报道时表示。

“库什纳和伊万卡的做法就是不好。”消息人士还说，几位家长也向学校投诉这对夫妇公然不遵守防疫手册的行为。

消息人士还表示，在收到有关改变其行为的要求和投诉——比如戴口罩、保持社交距离以及接触病毒携带者后进行自我隔离的要求和投诉之后，库什纳和伊万卡让他们的孩子退了学。

报道说，该校一位发言人拒绝对此事置评。然而白宫发言人在回应媒体询问时表示：“匿名消息来源对一个家庭在疫情期间对孩子所做的最好的决定进行攻击，是可耻的。”

不过，CNN说，其报道引用的消息来源均没有使用可被描述为具有“攻击性”的语言。消息人士还称，学校本试图和这对夫妇协商一些条款，既能让孩子们留在学校，又能确保有关规定不受违反，但最终库什纳和伊万卡带孩子离开了这所学校。