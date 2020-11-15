德国养老院暴发冠病集体感染 至少44人受染 12人死

（早报讯）正在经历第二波冠病疫情的德国首都柏林一家养老院日前暴发聚集性感染。截至星期六（14日），病毒已造成12人病亡、44人感染。德国总理默克尔当天表示，冠病疫苗将优先给接受护理的人士及其家属、护理人员等人群接种。

中新社报道，尽管德国第二轮“封城”实施已达两周，但疫情形势仍十分严峻。德国疾控部门当天公布的单日新增确诊人数为2万2461起。数据显示，截至当地时间14日22时左右，德国累计确诊78万8259人、治愈49万3065人、死亡1万2659人。

德国媒体报道，暴发聚集性感染的是位于柏林利希滕贝格区的一处私立养老院。该区政府14日表示，涉事养老院现有90名住户中的27人检测结果为阳性。此外17名护理人员以及三名院外接触者同样检测为阳性。由于形势严峻，该养老院于13日对部分人员实施了疏散。

养老院管理方14日表示，这家养老院过去五周内已有12人感染冠病病毒后不治身亡。管理方表示，所有病亡者在感染前都有严重的基础病或是已进入生命晚期。

德国总理默克尔当天在每周例行视频讲话中表示，需要接受护理的人士及其家属、护理人员是全社会应当予以特别关注的一个群体。她强调，一旦德国进入到能够为民众接种冠病疫苗的阶段，那么这一群体将优先接种。

默克尔说，“只要可靠的疫苗问世，那么医护人员、高风险人群和接受护理的人群都将立即得到接种。”