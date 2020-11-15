新德里民众违反鞭炮禁令 屠妖节隔天污染冲破健康水平九倍

（早报讯）许多印度狂欢者在屠妖节违反使用鞭炮庆祝的禁令，印度首都新德里在节日隔天早上空气污染指数飙升至安全水平九倍之高。

新德里是全球空气最污染的城市之一，自本月起其空气质量就急剧下降至开年以来的最严重水平，整个城市笼罩在灰蒙蒙的毒气之中。

为防止空气进一步恶化，印度最高法院上月针对鞭炮销售和使用颁布了系列措施，包括限制屠妖节期间燃放鞭炮的时间、禁止网上销售鞭炮、规定在国家首都辖区只能燃放低污染与低噪音的“环保”鞭炮等。

新德里首席部长凯里瓦也在屠妖节前禁止使用和销售鞭炮，但该政策难以实施。

路透社报道，多名新德里屠妖节狂欢者不顾禁令，直到周日早上都不停地燃放大量烟花。这促使愤怒的居民和环保主义者在社交媒体上抱怨呼吸困难和眼睛刺痛。

有非营利性环保组织负责人调侃说：“我们的众神今天一定非常高兴，他们的追随者放鞭炮大肆庆祝，但是在过程中扼杀年轻人，使他们绝望甚至死亡。”一些捍卫燃放鞭炮的人士则表示，燃放鞭炮是全国数百万人庆祝的宗教传统的重要组成部分。

据报道，每年冬季，新德里与周边地区都会因农民焚烧田地而引发严重雾霾。低气温、高湿度与较低风速导致污染物滞留在大气中。印度每年有超过100万人死于雾霾引发的疾病。雾霾对儿童、老年人与呼吸道疾病患者的冲击尤其大。