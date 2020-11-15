英国或将在10年内禁售汽油和柴油车

（早报讯）英国首相鲍里斯将于下周宣布，英国将在10年内禁售汽油和柴油车。今年2月，约翰逊曾经将禁售计划从2040年提前到2035年。

路透社援引行业及政府相关人士报道，该计划将在2030年实现，但英国政府也会对混动插电汽车设定一个宽限期，该宽限期预计是2035年。

据报道，禁售汽柴油新车标志英国汽车市场将出现重大转变。数据显示，今年年初以来，汽油和柴油车销售量占新车总销量73.6%，纯电动汽车仅占5.5%，其余份额为混合动力车。

新能源车目前的生产开发成本高于传统的汽油和柴油车，所以如果要说服大多数车企转向采用新技术，就需要政府在基建上进行大规模支出。有消息称，从明年开始，英国政府将投入5亿英镑建设新能源汽车基础设施，包括了电网和快速充电桩。

目前，汽车行业一直在游说英国政府，并希望混动车禁售的时间可以晚于燃油车。他们认为混动对于消费者来说是一个可以接受的过渡品。

对于主机厂对该政策的看法，本田英国表示，在15年内完全取缔燃油车过于疯狂，他们认为短期内技术和资源的某些障碍无法克服。

据报道，约翰逊和拜登一样，都是新能源技术的坚定支持者，他可能将在下周发表一场“绿色”演讲，阐述它的新能源愿景。约翰逊渴望在COP26国际气候峰会召开前，提升英国的环保形象。

英国首相约翰逊近日将宣布，英国将在10年内禁止销售新型汽油和柴油车，这是他更广泛的环保举措的一部分。

今年2月约翰逊曾宣布，现有的销售新汽油或柴油汽车的禁令将从2040年提前到2035年。

根据相关数据预计，现在首相将把日期提前到2030年，试图启动英国的电动汽车市场，推动英国实现其气候目标。不过同时预计英国政府将保留较宽松的日期，即2035年，逐步停止销售插电式混合动力汽车。

英国汽车制造商与贸易商协会的数据显示，尽管电动汽车销量强劲增长，但上月在英国新车总销量中所占比例仍低于7%。

汽车行业长期以来一直认为，要说服大多数驾驶者转向新技术，需要投入大量基础设施资金。目前，新技术比传统的汽油或柴油车型更昂贵。

预计从明年开始，政府将向充电基础设施投入约5亿英镑资金。这笔资金将用于资助新的电网连接，以允许高速公路服务站等偏远设施安装数量多得多的快速充电站。

消费者对于没有发动机的纯电动汽车和混合动力汽车之间的区别仍然存在普遍的困惑。

汽车行业一直在大力游说，希望销售的新型混合动力汽车比传统的汽油和柴油车型更晚被淘汰，理由是这是让大多数消费者熟悉这项技术的一种方式。

在英国销售的汽车中，每四辆就有一辆采用了某种形式的混合动力技术。拥有两家英国工厂的丰田此前警告称，取缔其Burnaston工厂生产的混合动力车型，将危及未来在英国的投资。在英国生产汽车的本田表示，在15年内几乎完全依赖电池汽车的措施“过于勉强”。

该公司表示，尽管到2022年其在英国销售的所有汽车都将是混合动力汽车，但“技术和资源方面的限制将更加难以克服，这意味着电池电动汽车不可能在所有领域取代内燃机汽车”。