美疫情持续飙升 住院病例攀新高

（早报讯）美国的累计冠病确诊病例，截至星期天（15日）已超过1100万起，住院病例上升至新高水平。

《纽约时报》报道，美国的染疫总数刚在一周前破了1000万起，现在每400名美国人就有超过一人的检测结果呈阳性。

美国周六新增超过15万9100起确诊病例，七天新增平均数超过14万5000起。在全美50州中，有48州的疫情呈上升趋势，新增病例比两周之前激增了80%。

10个州的单日病历刷新纪录，29个州过去七天的新增病例高于此前所有的七天记录。新泽西州星期天新增4538起确诊病例，是该州连续两天录得单日新高。

而冠病追踪项目的数据显示，在过去一个月，美国因冠病住院人数跃升了40%，目前全国有4万1485人在医院留医。而且确认病例的分布范围更广，这对医疗资源相对有限的农村地区来说，当地重症患者的情况尤其令人关注。

全美的死亡病例虽仍低于春季水平，但是死亡人数也正在迅速增加。

美国当选总统拜登的顾问奥斯特霍尔姆（Michael Osterholm）说，美国正面临1918年流感大流行以来最危险的公共卫生危机。1918年流感大流行估计在全球夺走5000万条人命，其中约67万5000人为美国人。

奥斯特霍尔姆接受全国广播公司（NBC）访问时说：“我最大的担忧是，美国可能像一些国家一样，出现有人倒毙街头的景象。”