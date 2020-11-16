韩首都圈日均新增近百起 防疫响应或升级

（早报讯）韩国首都圈近一周日均新增冠病确诊病例，逼近上调防疫响应级别的核心指标。

韩联社报道，韩国中央防疫对策本部周一（16日）通报，截至当天零时，韩国较前一天零时新增确诊病例223起，累计确诊2万8769起。单日新增病例为9月2日以来的最高值。其中193起为社区感染病例，首都圈占比66.3%（128例）。

防疫部门上调防疫响应级别的主要指标为“近一周新增的社区感染病例”，自本月10日起的近一周来，韩国首都圈单日新增从53起上升至128起，日均99.4起。政府7日公布的新版保持社交距离措施规定，首都圈新增病例不到100起时，保持第1级，超过该指标时，提升至1.5级。

值得一提的是，首尔市13日起日均新增74起，照该趋势发展下去，首尔市的累计确诊病例数将在一周内赶超大邱市。截至当天零时，首尔市的累计病例为6814起，大邱市7203起。

非首都圈地区中，江原道等地区的疫情扩散势头显著，自10日以来，江原道日均新增13.9起。新版防疫措施规定，非首都圈地区单日新增超过30起（江原道和济州道各10例）时，防疫响应级别需提升至1.5级。

综合上述数据，首都圈和江原道的防疫响应级别已逼近或达到上调标准。但鉴于上调后可能给社会经济带来的影响，防疫部门正在审慎思量。