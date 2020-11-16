英欧谈判“行动”周 英代表表明不会改变立场

（早报讯）英国“脱欧”谈判首席代表弗罗斯特表示希望英国和欧盟能够达成一项全面协议，但他同时强调，存在谈判不成功的可能性。

彭博社报道，英国和欧盟团队星期天（15日）在欧盟总部布鲁塞尔开始新一轮以贸易协议为核心的未来关系谈判。

弗罗斯特重返布鲁塞尔时表示，他在与欧盟的谈判中“不会改变”自己的立场。

这是一个重要的信号。上周，英国首相约翰逊核心圈的两名重要成员从脱欧团队离开，外界猜测英国可能会放宽其要求。

谈判开始前，弗罗斯特在推特上说，自10月22日以来，英国和欧盟团队几乎每天都在进行未来关系谈判，双方取得了一些积极进展。

他表示，双方现在基本上有了共同的协议草案，但尚未就重要内容达成一致。如果可能的话，双方将在此基础上努力达成一项全面协议。但他同时提醒，存在谈判不成功的可能性。

另据新华社，有英国媒体认为，欧盟各国领导人将于11月19日举行视频峰会，讨论冠病疫情最新情况，这将成为英欧就未来关系达成协议的最后期限。此前分析人士认为，双方须在11月中旬前达成协议，才能确保有足够时间走完各自法律程序。

英国今年1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。若过渡期内英欧未达成贸易协议，双方贸易自2021年起将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税等安排。

英欧双方3月启动未来关系谈判，期待在过渡期内达成协议。但数轮谈判之后，双方仍在公平竞争环境、履约管理和渔业问题上存在严重分歧。