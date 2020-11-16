研究：冠病可能去年9月已在意大利传播

（早报讯）意大利研究人员新发表的一篇论文说，2019冠状病毒疾病大流行可能早在去年9月就已在意大利传播，这比意大利报告首起确诊病例早了几个月。

新华社报道，意大利米兰国家肿瘤研究所等机构研究人员在该国《肿瘤杂志》上发表论文说，他们检测了去年9月至今年3月参与肺癌筛查试验的959名志愿者的血液样本，结果发现，其中111名志愿者血样中存在冠病病毒的受体结合域（RBD）特异抗体，占志愿者总数的11.6%。

论文第一作者阿波洛内星期天（15日）对媒体说，去年10月第一周采集的四名志愿者血样中存在这种抗体，这表明他们很可能在去年9月已感染冠病。受体结合域是冠病病毒表面刺突蛋白与人体细胞结合的区域，存在这种抗体表明人体感染过冠病病毒。

研究人员在论文摘要中写道：“这项研究表明，在意大利报告首例确诊病例前几个月，意大利无症状个体中就出现了冠病病毒传播，其传播时间之早出人意料……可能重塑大流行历史。”

意大利2月21日报告首起本土新冠病例，患者出现在意大利北部伦巴第大区米兰市附近的一座小镇。目前伦巴第大区仍是意大利疫情最严重的地区。意大利卫生部11月15日发布的冠病疫情数据显示，该国24小时新增确诊病例33979起，其中伦巴第大区8060起。至此，意大利累计确诊病例已超过117万8000起，累计死亡病例超过4万5000起。