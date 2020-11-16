强生旗下公司杨森制药将开始第三期冠病疫苗临床试验

（早报讯）由强生旗下公司杨森制药（Janssen Pharmaceutica）研发的冠病疫苗将从星期一（16日）起在英国开始三期试验，6000名志愿者将接受注射。

英国《卫报》报道，这是英国第三种进入大规模临床试验的冠病疫苗，此前两种是阿斯利康与牛津大学合作，以及美国生物技术公司诺瓦瓦克斯（Novavax）研发的冠病疫苗。

同牛津大学的疫苗一样，杨森制药的候选疫苗也是一种腺病毒载体疫苗。研究人员强调，寻找多种候选疫苗对于保证英国的供应和确保找到最有效的疫苗至关重要。

第三阶段试验的目的是在数千人身上测试药物或疫苗的安全性和有效性。该项目最初将涉及来自英国17个地点的6000名志愿者，包括贝尔法斯特、布里斯托尔、卡迪夫、伦敦、曼彻斯特等，还将从其他国家征聘2万4000名志愿人员。

该疫苗已经进行了规模较小的一期和二期试验，对其单剂量研究的中期分析表明，该疫苗诱导了强大的免疫反应，且普遍耐受性良好。英国商务部长夏尔马表示，假设大规模试验证明该疫苗安全有效，到2021年年中，英国可以供应3000万剂疫苗。

到目前为止，大约有2万5000英国人参与了冠病疫苗试验，超过31万人通过英国国家医疗服务体系（NHS）疫苗研究登记处表示愿意参与试验。

英国疫苗特别工作组主席宾厄姆说，特别需要属于高风险感染人群的志愿者，包括一线卫生和社会护理工作者，以及有少数族裔背景的人。