大韩航空拟收购韩亚航空 或跻身全球十大航空公司之列

（早报讯）韩国大韩航空星期一（16日）宣布，拟收购韩亚航空。韩国两大航企若合二为一，将跻身全球十大航空公司之列。

韩国航空业受到疫情重创。今年2月中旬，韩亚航空宣布进入紧急经营状态，大批高管辞职。此前，现代产业开发集团曾计划收购韩亚航空，但最终失败。

韩国政府周一（16日）召开相关部门长官会议，商定由韩亚航空的主要债权银行——韩国产业银行投入8000亿韩元（约9.72亿新元）支持大韩航空收购韩亚航空。

韩国媒体援引大韩航空的公开文件称，计划以价值1.8万亿韩元收购韩亚航空，包括购买由韩亚航空出售的价值1.5万亿韩元股份等。除了收购韩亚航空，大韩航空还将整合多家低成本航空公司。

业界分析，若大韩航空与韩亚航空成功合并，将诞生一个特级大型航空公司（Full Service Carrier），将拥有250多架飞机。但舆论也担忧，两家公司合并后可能出现“寡头”垄断。

韩国航空大学经营学系教授许喜宁表示，全球航空业界的趋势是扩大体量”，而航空业属于规模经济。他还表示，“如果运行大型飞机，提高运航频度，就可以降低单价，提高上座率”。

他说，“尽管航空业事关国家威信，但在欧洲等地，奥地利和瑞士航空被汉莎收购合并为大型航空公司产生了巨大的协同效应”。

有人指出，两家公司系国内第一、二大运营商，合并后可能有寡头垄断之虞，因为在决定是否批准企业合并的公平交易委员会看来，如果合并公司的市场份额超过50%，就有可能限制竞争。