韩国：单日新增病例数几周内或超300例

（早报讯）韩国冠病病毒基本再生数升至1.12，当局预测两到四周后单日新增冠病确诊病例有可能增至300至400起。

韩联社报道，韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬星期一（16日）在疾病管理厅举行的例行记者会上表示，从短期预测来看，若不降低人与人之间的接触，两到四周后单日新增冠病确诊病例有可能大幅度增加。

基本再生数是指一名感染者在患病期内可传染的平均人数。郑银敬说，重症病患床位虽已扩充，但一旦病例成倍增加，医疗系统将难以承受，为了防止大规模感染的发生，当前有必要加强保持社交距离措施，尽量减少人与人之间的接触。

从近一周来确诊病例的年龄分布来看，40岁年龄段以下人群占比52.2%，高于50岁以上人群。近四周内40岁年龄段以下确诊病例占比49.1%，环比上升10.8个百分点。对此，郑银敬指出，年轻人中无症状或轻症患者居多，有必要加强对年轻人的病毒检测。

防疫部门对当前疫情保持高度警惕，除了年轻人群中的无症状和轻症病例之外，年底将至各类聚会聚餐活动使人与人之间的接触增多，疫情前景堪忧。郑银敬表示，室内活动增加、呼吸系统感染疾病增加等各种风险因素叠加，疫情是否会出现全境扩散取决于目前的防疫防控。目前，防疫部门正与地方政府就是否上调防疫响应级别进行协调。

近一周首都圈日均报告新增病例达99.4起，已逼近上调防疫等级指标的100例。